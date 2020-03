Alê Youssef deixa Secretaria de Cultura e já tem substituto

Troca na Secretaria Municipal de Cultura da cidade de São Paulo.

Alê Youssef vai deixar o cargo no próximo dia 20 e o atual diretor do Theatro Municipal, Hugo Possolo, será o novo secretário da Pasta. Possolo publicou a novidade em seu perfil do Instagram.

A nomeação feita pelo prefeito Bruno Covas foi publicada hoje no Diário Oficial.