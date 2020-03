Juçara Marçal inicia temporada acústica nesta terça

Às vésperas de começar a produção de seu segundo álbum, a cantora Juçara Marçal toma conta das terças-feiras de março no Centro da Terra, a partir de hoje, às 20h, para revisitar “Encarnado”, seu trabalho de estreia, lançado em 2014 e considerado um dos melhores álbuns brasileiros da década. A temporada “Encarnado Acústico” traz uma nova versão desta obra, sem eletricidade, e ela conta com seus parceiros Kiko Dinucci, Thomas Rohrer e Rodrigo Campos para recriar as canções com outra perspectiva, levando novas referências para o palco.

O Centro da Terra é um espaço cultural independente brasileiro e sem fins lucrativos. A escolha da programação é feita por uma equipe de curadores que, a partir de suas pesquisas, selecionam artistas emergentes e consagrados. Fica na Rua Piracuama, 19, em Perdizes, São Paulo, e os ingressos custam de R$ 15 a R$ 55, via sympla.com.br.