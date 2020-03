A-HA confirma cinco shows da turnê comemorativa do disco Hunting High and Low no Brasil

A banda norueguesa A-HA, que marcou o pop dos anos 1980, confirmou nesta semana a passagem pelo Brasil da turnê comemorativa dos 35 anos do álbum "Hunting High and Low".

Formado pelo vocalista Morten Harket, pelo tecladista Magne Furuholmen e pelo guitarrista Pål Waaktaar-Savoy, o trio fará shows em setembro em Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Salvador. O show paulistano será em 11 de setembro no Espaço das Américas. O início da venda dos ingressos ainda será anunciado.

O álbum lançado em 1985 tem os maiores hits do grupo, incluindo a faixa-título, “Take On Me”, “The Sun Always Shines On TV” e “Train Of Thought".

A banda lançou nove discos de estúdio e mais 40 singles, com mais de 60 milhões de cópias vendidas globalmente e continua na ativa.

Informações dos shows

Antes de chegar a São Paulo, o A-HA passa por Curitiba no dia 8 de setembro, com apresentação no Teatro Positivo. No Rio de Janeiro, acontece em 13 de setembro, na Jeunesse Arena; em Belo Horizonte, dia 16 de setembro, na Expominas, e na Arena Fonte Nova, em Salvador, dia 19 de setembro.

A venda para São Paulo será pelo site Live Pass, que também atende as demais cidades, com exceção de Curitiba, que terá ingressos vendidos pelo www.diskingressos.com.br.