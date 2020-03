Brasil Game Show inicia venda de ingressos e anuncia 1ª atração

O Brasil Game Show (BGS) anunciou o início das vendas do 1º lote de ingressos para sua 13ª edição, que ocorre dos dias 8 a 12 de outubro no Expo Center Norte, em São Paulo.

Considerado o maior evento de games da América Latina, o BGS anunciou sua primeira atração: a Video Game Orchestra, que mistura orquestra, coro e rock para fazer uma releitura de clássicos de games. O grupo se apresenta nos quatro dias, sempre após as finais das competições de video game.

“Os visitantes gostaram tanto dos concertos no ano passado, que resolvemos dobrar o número de apresentações e dar a oportunidade de mais fãs conhecerem e prestigiarem a Video Game Orchestra”,afirma Marcelo Tavares, fundador da BGS.

A venda de ingressos do primeiro lote vai até 29 de abril e o primeiro dia será destinado somente a imprensa e convidados. Confira os preços:

Individual (meia-entrada): R$ 79 (ingresso válido para um dia de evento aberto ao público)

Passaporte (meia-entrada): R$ 237 (acesso a todos os dias de evento abertos ao público)

Passaporte Premium (meia-entrada): R$ 395 (acesso a todos os dias de evento 8, 9,10, 11 e 12 de outubro). Também permite acesso diferenciado.

Passaporte Business: R$ 316 (acesso ao evento nos dias 8 e 9 de outubro). Também permite o acesso diferenciado e acesso à área B2B

Camarote BGS (All Inclusive): R$1699 (garante entrada exclusiva pelo mezanino em todos os dias de evento. Em 8/10, a entrada é a partir das 15h, e de 9 a 12/10 a partir das 11h30 –uma hora e meia antes da abertura oficial para o público. Ingresso dá acesso aos espaços VIPs nas primeiras fileiras da arena da BGS Esports, à duas áreas exclusivas com lounges, open drink de energéticos e snacks, sessões de massagem, serviços de barbearia para homens e de beleza para mulheres e meet & greet com convidados da feira).