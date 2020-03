Harry e Meghan participam de último compromisso com a rainha

O duque e a duquesa de Sussex, Harry e Meghan Markle, fizeram, nesta segunda-feira (9), sua última aparição pública como membros da Família Real britânica.

O príncipe e a ex-atriz participaram de uma missa por ocasião do Dia da Commonwealth realizada na Abadia de Westminster. A cerimônia contou com a presença da rainha Elizabeth II, do príncipe William e sua esposa, Kate Middleton, além do príncipe Charles e sua mulher, Camilla Parker-Bowles.

Esta é a primeira vez que os membros se reúnem publicamente após o anúncio de que Harry e Meghan abandonariam as funções da realeza. Dentro da Abadia, o casal sentou na fileira atrás de William e Kate e ao lado do tio Edward e a da tia Sofia.

Após o compromisso, os dois retornarão para o Canadá, onde estão morando junto com o filho Archie desde o início deste ano, quando abriram mão dos títulos reais.

No mês passado, ficou decidido que Harry e Meghan deixarão de representar a monarquia britânica a partir do dia 31 de março. No entanto, o príncipe manterá sua cargo militar.