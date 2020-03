Festival de jazz homenageia grandes mestres da MPB em São Paulo

O Festival Emesp de Jazz e Música Brasileira, que começa nesta segunda (9) e vai até sexta-feira, reúne talentos da música brasileira como Nailor Proveta, André Mehmari e Hércules Gomes, além de professores e alunos da Emesp Tom Jobim, referência no ensino brasileiro de música, no Theatro São Pedro (rua Barra Funda, 161, SP).

Veja também:

“Meu trabalho não acaba”, diz Iza em entrevista ao Metro

Três a cada quatro brasileiros querem comércio aberto aos domingos

Os shows e workshops celebram compositores e compositoras como Chiquinha Gonzaga, Pixinguinha e Ernesto Nazareth. A programação tem shows diários às 15h30, com entrada a R$ 2, seguidos por workshops, às 17h30, com entrada grátis.

O ciclo é aberto com tributo a J.T. Meireles, nome importante do samba jazz, que deixou um legado valioso no período de efervescência do Beco das Garrafas (Rio de Janeiro).