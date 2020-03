Pesadelo na Cozinha: terceira temporada já tem data de estreia

A espera acabou. A terceira temporada do Pesadelo na Cozinha, da Band, já tem data de estreia marcada: dia 7 de abril. O programa comandado por Erick Jacquin vai ao ar toda terça-feira, às 22h40.

Jacquin, jurado do MasterChef, vai salvar mais sete restaurantes, em uma temporada que promete mais emoções e broncas com o forte sotaque francês do chef – como o célebre pito que o dono do Pé de Fava levou por deixar os freezers desligados durante a madrugada. O episódio, que virou meme e viralizou na internet, pode ser assistido aqui.

A segunda temporada está, inclusive, toda disponível no canal do Pesadelo na Cozinha no YouTube. Além da íntegra dos episódios, é possível ver trechos especiais e listas com as melhores cenas.