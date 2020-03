SP recebe mostra sobre Fellini a partir de 20 de março

A cidade de São Paulo recebe entre 20 de março e 1º de maio de 2020 uma exposição gratuita dedicada ao cineasta italiano Federico Fellini (1920-1993), cujo centenário de nascimento é celebrado neste ano.

A mostra "O centenário – Fellini no mundo" é organizada pelo Instituto Italiano de Cultura (IIC), em parceria com o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), e exibirá cerca de 130 objetos, entre fotos, desenhos, documentos inéditos e figurinos originais dos filmes do diretor.

O acervo inclui gravuras que Fellini fazia para ilustrar suas ideias, fotografias do cineasta em família ou no trabalho, pôsteres originais de seus filmes, vídeos de entrevistas e documentários, além de figurinos e máscaras usados em "Casanova", "Roma" e "Cidade das mulheres".

O evento acontecerá no espaço expositivo do Banco do Brasil na Avenida Paulista. A curadoria é de Alessandro Nicosia e Vincenzo Mollica, amigos pessoais de Fellini, com colaboração de Francesca Fabbri Fellini, sobrinha do diretor, e Simonetta Tavanti, sobrinha de Giulietta Masina (1921-1994), esposa do gênio por mais de 50 anos.

O CCBB também exibe em São Paulo uma retrospectiva de filmes de Fellini que fica em cartaz até 23 de março. A mostra reúne 24 obras do diretor, incluindo os clássicos "La dolce vita" e "Amarcord".

Serviço: "O centenário – Fellini no mundo"

Local: Edifício Banco do Brasil.

Endereço: Av. Paulista, 1230 – São Paulo (SP).

Inauguração: 19 de março, às 18h.

Visitação: 20 de março a 1º de maio.

Horários: de segunda a sexta, das 9h às 20h; sábado, domingo e feriados, das 12h às 18h.

Entrada franca.