Silvio Santos aparece de pijama em shopping dos Estados Unidos

Silvio Santos segue em Orlando, nos Estados Unidos, e muito se especulou sobre seu estado de saúde. Para provar que estava bem, o comunicador foi até um shopping da região, de robe e pijama, atraindo a atenção de vários brasileiros no local.

"Foi a maior festa", contou Rafael Pessina, do Melhor da Tarde. "O mais legal é a idade das pessoas que estavam tirando foto com ele", comentou Kaká Meyer, reparando na quantidade de jovens junto com o apresentador do SBT.

"Ele é muito inteligente, né? Ele vai para um shopping tentando mostrar que está ótimo, mas um shopping que tenha brasileiros – que filmam e postam", analisou Catia Fonseca.

O Melhor da Tarde ainda revelou uma história curiosa sobre Silvio Santos. De acordo com Pessina, o dono do SBT estava com dor de dente uma vez e pegou a guia do plano de saúde. Silvio marcou então um dentista, que não conseguiu atendê-lo de tão surpreso com a chegada do apresentador.