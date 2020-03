Orange is the New Black estreia neste sábado na tela da Bandeirantes

“Orange is the New Black” é a ousada e aclamada série da vencedora do Emmy Jenji Kohan sobre um grupo diverso de detentas cumprindo pena em uma prisão feminina. Com exclusividade na TV aberta, a Band estreia neste sábado a exibição da primeira temporada do sucesso mundial da Netflix, sem cortes. “Orange is The New Black” vai ao ar todo sábado, às 23h, para o Brasil inteiro.

Baseada no livro autobiográfico “Orange is the New Black: My Year in a Women’s Prison”, de Piper Kerman, a atração é protagonizada por Piper Chapman (Taylor Schilling), que é condenada a cumprir 15 meses de pena em uma prisão feminina de Litchfield, em Connecticut, EUA, por ter participado, dez anos antes, do transporte de uma mala de dinheiro proveniente do tráfico de drogas a pedido de sua ex-namorada, Alex Vause (Laura Prepon).

No auge de seus 30 e poucos anos, ela desfrutava de uma vida supertranquila na cidade de Nova York ao lado de seu noivo, Larry Bloom (Jason Biggs), e fazia planos de abrir uma loja de sabonetes com sua melhor amiga, Polly (Maria Dizzia), até que decidiu se entregar à polícia a fim de zerar os erros do passado. A partir daí, Piper é tragada para um universo de “looks” em cor laranja completamente distinto do seu.

Com sete temporadas, é a primeira vez que um conteúdo original Netflix ganhará transmissão na TV aberta brasileira. “Estamos animados com essa parceria e com a oportunidade de atrairmos o público jovem para nossa programação”, afirma Antônio Zimmerle, diretor nacional de programação da Band.