Ícone do punk, Black Flag toca em SP

O Black Flag, instituição do punk rock que, desde 1976, sustenta o estilo e é influência para um incontável número de bandas que surgiram a partir da década de 1980 até os dias atuais, faz show único no Brasil, neste domingo, no Carioca Club (rua Cardeal Arcoverde, 2.899, Pinheiros, São Paulo; 18h. R$ 130 a R$ 200, via pixelticket.com.br). A formação que sobe ao palco traz o co-fundador Greg Ginn na guitarra. Mike Vallely, o famoso e multicampeão skatista de Long Beach (Califórnia), assume os vocais. Vallely está na banda desde 2014.

Principal filhote punk de Los Angeles nos anos 80, expressando todo o niilismo e indignação dos adolescentes da Califórnia com altas doses de senso de humor, o Black Flag foi criado em Hermosa Beach, mesmo reduto onde nasceu o Pennywise. O disco de estreia, “Damaged” (1981), e “My War” (1984, o 4º da discografia) são clássicos arrebatadores do estilo.