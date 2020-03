Festival de teatro celebra 20 anos em São Caetano

Há duas décadas, o projeto Cena em Teatro aproxima os palcos à população, em São Caetano. Para celebrar a ocasião, a parceria entre a Fundação das Artes e o Sesc da cidade promove dois espetáculos, nesta sexta e sábado, no Teatro Santos Dumont, além de debates e oficina durante a semana.

Em “O Avesso do Claustro”, nesta sexta-feira, às 19h30, três figuras trazem diante do bispo dom Hélder Câmara (1909-1999) suas perplexidades sobre o momento histórico atual. Amanhã, “O Amigo Infiel”, às 16h, se desenrola a partir de um conto do inglês Oscar Wilde. Por meio do teatro de sombras e bonecos feitos de galhos e folhas, a peça tece críticas à sociedade contemporânea.

Os criadores e realizadores de ambas conversam com o público em bate-papos no Sesc (r. Piauí, 554), respectivamente, na terça e quarta-feira, às 19h30.

O festival foi criado em 2000, com o objetivo de se tornar espaço complementar à formação de teatro, além de oferecer à população uma reflexão sobre o fenômeno teatral na atualidade. Desde então, é realizado anualmente na cidade.

A programação, que continua até o próximo sábado, 14, pode ser conferida em www.sescsp.org.br.

SERVIÇO:

Teatro Santos Dumont (av. Goiás, 1.111 – São Caetano, tel.: 4221-8347). sexta, 19h30; sábado, 16h. R$ 9 a 30.