O Prêmio Framboesa de Ouro, que celebra com muita sátira as piores produções do no cinema, será realizado no dia 14 de março, em Hollywood. Os membros votantes da 40ª edição da premiação analisaram uma safra abundante de filmes cinematográficos. O filme Cats lidera a lista com nove indicações, seguido de Um Funeral em Família e Rambo: Até o Fim, com oito indicações cada um.

Confira abaixo a lista de indicados:

Pior filme

Cats

The Fanatic

The Haunting of Sharon Tate

Um Funeral em Família

Rambo: Até o Fim

Pior ator

James Franco / Zeroville

David Harbour / Hellboy (2019)

Matthew McConaughey / Calmaria

Sylvester Stallone / Rambo: Até o Fim

John Travolta / The Fanatic & Trading Paint

Pior atriz

Hilary Duff / The Haunting of Sharon Tate

Anne Hathaway / As Trapaceiras & Calmaria

Francesca Hayward / Cats

Tyler Perry (As Medea) / Um Funeral em Família

Rebel Wilson / As Trapaceiras

Pior atriz coadjuvante

Jessica Chastain / X-Men – Fênix Negra

Cassi Davis / Um Funeral em Família

Judi Dench / Cats

Fenessa Pineda / Rambo: Até o Fim

Rebel Wilson / Cats

Pior ator coadjuvante

James Corden / Cats

Tyler Perry / Um Funeral em Família (as "Joe")

Tyler Perry / Um Funeral em Família (as "Uncle Heathrow")

Seth Rogen / Zeroville

Bruce Willis / Vidro

Pior combo

Qualquer felino e Bolas de pelo meio humanas / Cats

Jason Derulo & e seu CGI / Cats

Tyler Perry & Tyler Perry (or Tyler Perry) Um Funeral em Família

Sylvester Stallone & Sua raiva imponente / Rambo: Last Blood

John Travolta & Qualquer roteiro que ele aceita

Pior direção

Fred Durst / The Fanatic

James Franco / Zeroville

Adrian Grunberg / Rambo: Last Blood

Tom Hooper / Cats

Neil Marshall / Hellboy (2019)

Pior roteiro

Cats / Screenplay by Lee Hall and Tom Hooper

The Haunting of Sharon Tate / Written by Daniel Farrands

Hellboy (2019) Screenplay by Andrew Cosby

A Madea Family Funeral / Written by Tyler Perry

Rambo: Last Blood / Screenplay by Matthew Cirulnick and Sylvester Stallone

Pior remake ou sequência

Dark Phoenix

Godzilla, King of the Monsters

Hellboy (2019)

A Madea Family Funeral

Rambo: Last Blood

Pior desrespeito à vida humana e à propriedade pública

Dragged Across Concrete

The Haunting of Sharon Tate

Hellboy (2019)

Coringa

Rambo: Até o Fim

Prêmio de redenção

Eddie Murphy / Dolemite Is My Name

Keanu Reeves / John Wick 3 & Toy Story 4

Adam Sandler / Jóias Brutas

Jennifer Lopez / As Golpistas

Will Smith / Aladdin