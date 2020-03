Atores de 'De Volta Para o Futuro' se reencontram em noite de pôquer

Os protagonistas da franquia de filmes De Volta Para o Futuro publicaram fotos de um reencontro que ocorreu na noite de quarta-feira, 4. Michael J. Fox e Christopher Lloyd se encontraram em um jogo de pôquer, promovido pela organização de Fox.

O encontro ocorreu quase 35 anos depois do lançamento do primeiro filme, em um evento organizado pela The Michael J. Fox Foundation, uma organização beneficente criada por Fox para encontrar a cura para a doença de Parkinson e garantir o desenvolvimento de terapias a partir de investimentos.

Fox foi diagnosticado com a doença de Parkinson em 1991, e ficou afastado de grandes produções durante dez anos, quando os sintomas da doença pioraram. Entre 2013 e 2014 ele protagonizou uma série, O Show de Michael J. Fox, que mostrava um personagem tendo que lidar com a doença.

A franquia De Volta Para o Futuro conta com três filmes, lançados, respectivamente, em 1985, 1989 e 1990. Michael J. Fox vive o jovem Marty McFly, que viaja para o passado e para o futuro com a ajuda do cientista Emmett Brown, ou Doc Brown, vivido por Christopher Lloyd. As produções fizeram um grande sucesso, e renderam um musical lançado em 2020.