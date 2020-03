Começa nesta quinta-feira a 7ª Mostra Internacional de Teatro de São Paulo

Começa nesta quinta-feira (5) a 7ª Mostra Internacional de Teatro de São Paulo, que neste ano tem o ator, diretor e dramaturgo português Tiago Rodrigues como artista em foco, com os espetáculos “Sopro” e “By Heart”.

A MITsp inicia sua programação com “Multidão” (“Crowd”), da diretora e coreógrafa franco-austríaca Gisèle Vienne, no Auditório Ibirapuera – Oscar Niemeyer, em São Paulo, e segue até o dia 15.

As ações ocupam diversos espaços na cidade e contam com a participação de artistas nacionais e internacionais nos seus eixos Mostra de Espetáculos, Ações Pedagógicas, Olhares Críticos e MITbr – Plataforma Brasil.

Serão doze montagens internacionais com artistas de países como Alemanha, Chile, França, Portugal, Reino Unido, Suíça, entre outros, e doze nacionais, além de uma ampla grade de oficinas, debates, conversas e lançamentos de livros ao longo dos dez dias de atividades.

O performer, coreógrafo e pesquisador João Fiadeiro é o Pedagogo em Foco; além de trazer o espetáculo “O que Fazer Daqui para Trás”, fará um Intercâmbio Artístico, atividade dentro do eixo de Ações Pedagógicas. Outros destaques da mostra e ingressos, de entradas gratuitas a R$ 40, estão no site oficial do evento.