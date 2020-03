Tom Zé faz show gratuito na reabertura do Teatro Arthur Azevedo, em São Paulo

“O teatro é o único fenômeno artístico em que o homem se defronta com seu semelhante; ser vivente diante de ser vivente”. Espirituosa frase como esta só podia ser do cantor e compositor Tom Zé, que, bem ao seu estilo, comanda hoje a festa de reabertura da plateia do Teatro Arthur Azevedo (Av. Paes de Barros, 955) com o show “Eu Cantando Renascimento”, a ingressos gratuitos. Antes da apresentação de Tom Zé, às 21h, o Clube do Choro toca, às 19h30, no hall do espaço revitalizado.

Projeto do arquiteto Roberto Tibau, o Teatro Arthur Azevedo foi inaugurado em 2 de agosto de 1952, no bairro da Mooca, zona leste de São Paulo, e tombado em 1992. Em 2018, fortes chuvas causaram vazamentos nas calhas e fizeram parte do forro da plateia ceder. Daí, o TAA passou a funcionar de forma reduzida: foi construída uma plateia no próprio palco a fim de não comprometer as atividades.

O nome da casa é uma homenagem ao poeta e dramaturgo maranhense Arthur Nabantino Gonçalves de Azevedo (1855-1908), conhecido autor que consolidou a comédia de costumes no Brasil em obras como “A Capital Federal”. O escritor sucedeu a cadeira de Martins Penna na Academia Brasileira de Letras.