Festival: Começa nesta quarta o 16º Mês do Hip Hop

Com cerca de 900 atividades em mais de 100 pontos espalhados por todas as regiões de São Paulo até maio, o 16º Mês do Hip Hop começa nesta quarta-feira (4). Entre os destaques, está o show especial do Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março, em Cidade Tiradentes. No dia 15, Dina Di, primeira mulher de sucesso no rap brasileiro, e cuja morte completa 10 anos em 2020, é homenageada no Centro Cultural da Juventude.

Rincon Sapiência será atração, dia 21, no Centro de Culturas Negras do Jabaquara; Flora Matos, na Casa de Cultura Vila Guilherme, dia 28; e Edi Rock, dia 28, na Casa de Cultura do Butantã. O Mês do Hip Hop também está no Circuito Spcine, com exibições gratuitas em diversas salas de dois filmes inéditos: “Nóis por Nóis”, de Aly Muritiba e Jandir Santin, e “Arte na Cidade”, de Onofre Bonesso Jr. Acesse shorturl.at/txKT9 para conferir a programação.