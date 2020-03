Conheça as celebridades que ganham milhões com postagens no Instagram

Celebridades ganham milhões apenas com postagens na internet. Uma empresa especializada fez um levantamento dos 35 famosos que mais ganham dinheiro no Instagram, que faturam milhões com apenas uma postagem. Durante o Aqui na Band desta quarta-feira, 4, o colunista Nana Rude mostrou quem são eles.

Em primeiro lugar está Kylie Jenner. A socialite é muito famosa no mundo inteiro e chega a ganhar R$ 4 milhões por apenas uma postagem. Kylie tem 164 milhões de seguidores na rede social. Em segundo lugar na lista aparece a cantora Ariana Grande, ela recebe R$ 3,75 milhões por postagem.

Em terceiro lugar, o jogador Cristiano Ronaldo, que recebe R$ 3,67 milhão por post. Ele posta tudo: relógio, tênis, cueca. Desse topo dessa lista, ele é o que mais faz propaganda. Ele tem 206 milhões de seguidores, a pessoa mais seguida do mundo.

O quarto lugar da lista é o jogador Neymar. Além de ser o brasileiro que mais lucra (R$ 2,7 milhões por post) nas redes sociais, ele é o quarto lugar no mundo. Ele também faz muitas postagens: tem contrato com empresa de energético, de material esportivo, grife de relógio, grife de cueca.

Outro brasileiro que aparece na lista é o astro Ronaldinho Gaúcho. Ele ganha cerca de R$ 1,15 milhão por cada post. Saindo da linha de jogadores, quem ocupa o 29º lugar é o ator Caio Castro. Com 19 milhões de seguidores, ele fatura cerca de R$ 617 mil por uma postagem nas redes sociais.