BBB20: Internautas apontam racismo no tratamento de Babu

Uma conversa entre participantes do Big Brother Brasil repercutiu negativamente nas redes sociais nesta quarta-feira (4). Espectadores do reality show da TV Globo apontaram preconceito no tratamento de Babu Santana, ator negro que compõe a vigésima edição do programa, por "brothers" de pele branca.

Para entender a confusão, uma breve explicação: na competição, existem dois grupos que ganham ou perdem participantes a cada semana, sendo que todos podem precisar mudar de grupo ao longo do jogo. Estes são a "xêpa" – um grupo de participantes menos afortunados, que recebem estoque limitado de comida e têm menos privilégios na casa – e o grupo "VIP" – que têm estoque ilimitado de comida de melhor qualidade, e acesso a uma sala especial só para eles.

Enquanto comiam na cozinha, alguns participantes começaram a discutir o fato de que Babu está há quatro semanas na xêpa – e já se desentendeu com alguns colegas por isso. O ator também não se mostra disposto a acatar a divisão de comida proposta por outros brothers, e se incomoda com a bagunça e a irresponsabilidade de alguns dos participantes em relação a tarefas domésticas.

No meio da conversa, Marcela Gowan, médica obstetra, comentou: "Eu tiraria [Babu] da xêpa por humanidade, porque ele está lá há muito tempo…". No entanto, sua fala seguinte gerou muitas críticas à sister: "Vamos trazer ele aqui para arrumar a cozinha".

A sister ainda acrescenta, rindo: "ou então a gente põe ele no paredão, daí ele sai e pode comer o que quiser".

Babu foi assunto de outra conversa também envolvendo Marcela, mas, desta vez, quem falou demais foi o participante Daniel. O gaúcho, que tem se envolvido romanticamente com a sister, afirmou que "a imagem [de Babu] já… só vejo lá, aqui [no grupo VIP] não vejo a imagem dele".

Tem mais aqui de hoje BABU NÃO É ESCRAVO pic.twitter.com/hwoulEI4LN — Arriba_panelinha 🐦🏆🎬🕺📺 (@PepitaA80008726) March 4, 2020

Há alguns dias, durante um jogo entre os membros da casa, Daniel já havia brincado sobre o colega, dizendo que ele "o incomoda": "Eu tenho medo de comer perto do Babu", contou o loiro.

Em defesa de Marcela, alguns internautas apontaram que a frase poderia ter sido distorcida. Entre risos, o final da fala "trazer ele aqui para arrumar a cozinha" poderia também ser compreendido como "trazer ele aqui para arrumar confusão".

Na tarde desta quarta-feira (4), entrou para o topo dos assuntos mais comentados no Twitter a tag "Babu não é escravo", crítica à forma como o brother tem sido tratado no BBB.