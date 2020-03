Silvio Santos adia volta ao Brasil e preocupa funcionários da emissora

Silvio Santos continua em Orlando, nos Estados Unidos, e sua ausência já está causando preocupação nos funcionários do SBT. "Ele deixou três programas gravados inéditos e, até semana passada, estava reprisando. Ontem [domingo, 1º] foi ao ar um inédito", contou o repórter Rafael Pessina, do Melhor da Tarde.

"Pessoas de dentro do SBT acabaram de me ligar e falaram que estão realmente preocupadas porque, segundo que dizem lá. Silvio Santos só volta na segunda quinzena de março. O problema não é nem o programa dele, é o SBT inteiro, porque ninguém decide nada sem [anuência] do Silvio Santos", completou a jornalista Kaká Meyer.

Até a presidência do Grupo Silvio Santos, que será assumida pela filha caçula do apresentador, Renata Abravanel, está pendente. "Até isso estão esperando ele, ela ainda não assumiu", disse Kaká. Outro assunto que está na mesa enquanto o dono do SBT não chega é novo programa de Dony De Nuccio, ex-apresentador da Rede Globo. "Tem um contrato dele que está [pendente] para assinar no SBT", continuou.

"As informações de bastidores é que esse programa vem recheado de anunciantes. [O nome de] Dony traz muitos patrocinadores. Essas são as informações que a gente sabe de bastidores", completou Rafael Pessina.