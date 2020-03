Orange is The New Black chega à TV aberta neste sábado

A série Orange is The New Black, sucesso da Netflix, chega à TV aberta pela primeira vez neste sábado (7).

O seriado norte-americano será exibido na Band aos sábados, às 23h. De acordo com a emissora, os 13 episódios da 1ª temporada vão passar a partir de sábado, sem cortes.

A série foi criada em 2013 por Jenji Kohan, baseada nas memórias de Piper Kerman, e conta a história de mulheres em um presídio feminino de Nova York. A sétima e última temporada foi lançada em julho de 2019. Todos os episódios estão disponíveis na Netflix.