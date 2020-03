Filme brasileiro ganha prêmio no 70º Festival Internacional de Cinema de Berlim

O filme “Meu Nome É Bagdá”, de Caru Alves de Souza, levou, na última sexta (28), no 70o Festival Internacional de Cinema de Berlim – Berlinale, o prêmio Generation 14Plus, dedicado a retratar a situação de jovens pelo mundo. A obra ainda não tem data para estreia no circuito comercial por aqui.

A história gira em torno de uma skatista de 17 anos, chamada Bagdá (Grace Orsato) que tem a vida mudada quando encontra um grupo de meninas também skatistas.

Segundo a diretora do longa-metragem, a ideia “nasceu do nosso desejo de contar uma história sobre situações cotidianas vividas por personagens oriundos de um bairro de classe média baixa de São Paulo, tentando encontrar a poesia existente nessas situações. Também queríamos fazer um filme com mulheres fortes, que fugissem dos estereótipos e se fortalecessem através dos laços criados entre si, criando ilhas de amor e afeto num mundo frequentemente hostil a elas.”