Adidas lança promoção que levará consumidores para o Lollapalooza Brasil

A Adidas, patrocinadora do Lollapalooza Brasil, que ocorre de 3 a 5 de abril de 2020, no Autódromo de Interlagos, lançou a promoção partiu de #ADIDASNOLOLLABR. Entre os dias 2 a 20 de março, os clientes que realizarem compras acima de R$399,00 em produtos da marca, em lojas físicas e no site, concorreram a passaportes para o festival.

E não para por aí.

Todos que comprarem acima de R$ 499,00 ganharão brindes exclusivos, como capas de chuva e power banks para curtir o Lolla. Quem vai para o festival também será beneficiado. A marca oferecerá 15% de desconto nas compras para consumidores que apresentarem suas pulseiras Lolla Cashless nas lojas físicas adidas.