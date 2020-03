Trailer da terceira temporada de 'Elite' sugere morte de personagem importante; assista

A terceira temporada de "Elite" está prestes a chegar. Nesta segunda-feira (2), a Netflix divulgou um intenso e misterioso trailer da trama dos próximos episódios – que trarão novos personagens, mais intrigas e, possivelmente, uma nova morte.

O elenco ganha seus dois primeiros atores negros de destaque: Leiti Sene e Sergio Momo interpretam os alunos Yeray e Malik, dois recém chegados em Las Encinas que logo se incorporarão ao grupo que já conhecemos.

Fora os dois novatos, Valério (Jorge Lopez) e Cayetana (Georgina Amorós), que foram acrescentados à serie na segunda temporada, retornam para os novos episódios. Os protagonistas originais também estão de volta.

No trailer, regado a sexo, festas e muita briga, uma possível morte de personagem complica ainda mais a dinâmica do grupo, e deixa no ar a pergunta: haveria mais um assassino entre os alunos de Las Encinas? Ou seria tudo um acidente?

"Elite" retorna à Netflix com novos episódios no dia 13 de março. Confira o trailer: