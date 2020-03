Thais Fersoza mostra Melinda como daminha em casamento de irmão de Michel Teló

Thais Fersoza e Michel Teló participaram neste domingo, 1, do casamento do irmão do cantor, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Nas redes sociais, Thais não resistiu e compartilhou com os seguidores momentos antes, durante e depois da cerimônia religiosa.

"Hoje é um dia muito especial. Casamento do meu cunhado e está todo o pessoal aqui", disse a atriz em uma série de stories no Instagram.

Teo Teló, irmão de Michel, se casou com Gabi Luthai, após quase um ano de noivado.

De mãos dadas, Thais, Michel e filhos caminhavam em direção à Igreja quando o caçula fez uma pergunta inusitada. "Onde nós vamos pescar?", disse Téo, arrancando risos dos pais. "É que apareceu um rio bem ali", justifica Michel Teló.

Melinda, que foi daminha de honra dos noivos, aparece com um vestido azul, toda sorridente, caminhando ao lado do pai.