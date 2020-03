Silvia Abravanel volta dos Estados Unidos e apresenta programa no SBT

A apresentadora Silvia Abravanel está de volta à televisão. Depois de uma polêmica envolvendo três funcionários do SBT, a filha de Silvio Santos havia dito que deixaria o programa Bom Dia & Cia e viajou para Orlando, nos Estados Unidos, para conversar com o pai, dono da emissora.

"Ontem [domingo, 1º] eu estava em casa e, de repente, chegou uma mensagem de um amigo meu que estava no estádio do Morumbi dizendo: 'Silvia Abravanel está aqui'. Como isso era possível? Dei um Google e todos os sites estavam dizendo que a Silvia estava em Orlando e ia ficar mais um tempo", contou o repórter Rafael Pessina, do Melhor da Tarde.

"Nesta segunda-feira, quem estava apresentando o programa [Bom Dia & Cia]? Silvia Abravanel. O que eu acho é que eles conversaram e deram uma espairecida. Ela falou na abertura que muitas pessoas pediram a volta dela, que ela se sentiu muito amada e recebeu uma chuva de carinho. Por isso ela está de volta", completou.

Silvia Abravanel se envolveu em uma polêmica no último dia 19 de fevereiro, ao chamar a atenção de três funcionários durante uma exibição do programa Bom Dia & Cia. A filha de Silvio Santos foi criticada na internet por chamar a atenção de três rapazes no ar. Diante dos comentários negativos, a apresentadora teria pedido demissão a Fernando Pelégio, diretor artístico do SBT.