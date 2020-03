Jogador assume papel de Pokémon em novo jogo lançado nesta sexta-feira

Em outros games da franquia que explora o universo Pokémon, os jogadores assumem o papel do treinador, que captura e escolhe os “monstrinhos” ideais para cada situação de combate. Bom, agora a história promete ser diferente em “Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX”, com lançamento previsto para sexta-feira (6) exclusivamente no Nintendo Switch por R$ 250,79.

O título revisita, de visual renovado e jogabilidade aprimorada, os dois primeiros da série “Mystery Dungeon” – “Red Rescue Team” e “Blue Rescue Team” –, originalmente lançados entre 2005 e 2006 para Game Boy Advance e Nintendo DS, respectivamente. O valor arrecadado por todos os jogos da série é de 15,9 milhões de dólares.

Veja também:

Confira os novos jogos para PlayStation que serão liberados nesta semana

WhatsApp deve liberar nova atualização para os usuários nesta semana

Em meio a desastres naturais num mundo habitado somente por seus semelhantes, sua missão enquanto Pokémon é desbravar masmorras para resgatar criaturas em perigo, enfrentando outras em batalhas baseadas em turnos. Tudo isso só é possível com a ajuda de um time de até oito Pokémons, formado ao longo da jornada por montanhas, florestas, cânions e outras paisagens misteriosas.

Apesar de atualizações, a mecânica de turnos foi preservada. Para cada jogada sua, o oponente faz outra enquanto você usa o tempo para decidir o que fazer. O novo visual gráfico do jogo, baseado em missões, recebeu um toque de aquarela.

Mais de 400 Pokémons podem ser encontrados no caminho, até mesmo alguns que não estavam nos jogos originais. ltaria, Charizard, Gardevoir, Gengar, Sableye e Venusaur são alguns dos queridinhos dos fãs da franquia que aparecem agora em versões mega evoluídas.

O jogo roda em todos os modos do Nintendo Switch e não tem opção multiplayer. Se você não estiver se aguentando de curiosidade, a versão demo gratuita já está disponível na loja online da empresa.