CCBB exibe principais obras do cineasta italiano Fellini

Em homenagem aos 100 anos de nascimento de Federico Fellini, comemorados em 20 de janeiro de 2020, o CCBB (Centro Cultural Banco do Brasil) apresenta até o próximo dia 18 as principais obras do cineasta italiano na mostra chamada “Fellini, Il Maestro”.

Além de ver – ou rever – películas emblemáticas de Fellini, é uma ótima oportunidade de assistir a esses clássicos na sala de cinema.

A retrospectiva tem curadoria de Paulo Ricardo Gonçalves de Almeida e é patrocinada pelo Banco do Brasil em parceria com o Sesc São Paulo, além de contar com o apoio do Instituto Italiano de Cultura de São Paulo e Cinemateca do MAM.

Almeida destaca que “Federico Fellini é reconhecido como um dos maiores e mais influentes cineastas de todos os tempos, cujos filmes, que trazem um olhar altamente pessoal e idiossincrático sobre a sociedade, são uma combinação única de memória, sonhos, fantasia e desejo. Tanto, que o adjetivo ‘felliniano’ é sinônimo de qualquer tipo de imagem extravagante, barroca ou fantasiosa no cinema ou na arte em geral.”

O CCBB fica na rua Álvares Penteado, 112, centro de São Paulo, e tem bilhetes a partir de R$ 5. Hoje, o cardápio oferece o filme “Bocaccio 70”, às 15h, e “Os Palhaços”, às 17h30.