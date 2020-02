Pós-Carnaval tem mais de 160 blocos em São Paulo, confira a programação

Consolidando-se como um dos maiores do Brasil, o Carnaval de rua de São Paulo se encerra neste fim de semana. No total, 165 desfiles saem pelas ruas da capital em programação que acaba, desta vez, às 21h.

Daniela Mercury é responsável por fechar a folia com sua Pipoca da Rainha no domingo. Outras mulheres se destacam: no mesmo dia, Anitta e Preta Gil saem com seus respectivos blocos.

Neste sábado (29), Bell Marques e o grupo BaianaSystem comandam seus desfiles por mais um ano; Nação Zumbi marca presença no Troça Elétrica. Confira outros destaques da programação:

Sábado (29)

Bloco Bell Marques na Rua

Onde: avenida Pedro Álvares Cabral – Vila Mariana

Quando: 13 às 18h30

Estilo: axé e Pagode

Navio Pirata

Onde: avenida Tiradentes, 567 a 125 – Bom Retiro

Quando: 11 às 16h

Estilo: reggae, ska e funk

Troça Elétrica

Onde: avenida Tiradentes, 567 a 125 – Bom Retiro

Quando: 13 às 18h

Estilo: reggae, ska e funk

Carnakoo (Batekoo)

Onde: avenida São João, av. Ipiranga, praça da República, av. São Luis, rua Xavier de Toledo, praça. Ramos de Azevedo – Centro

Quando: 14 às 19h

Estilo: funk

Bloco Baguncinha (Com DJ Piu, Henrique de Ferraz e MC GW)

Onde: avenida Hélio Pellegrino com avenida Santo Amaro

Quando: 11 às 16h

Estilo: funk

Meu Santo é Pop

Onde: largo do Arouche, avenida Vieira de Carvalho, praç da República, avenida Ipiranga até o Copan – Centro

Quando: 12 às 17h

Estilo: pop

Domingo (1)

Bloco do Síndico

Onde: avenida Hélio Pellegrino – Pinheiros

Quando: 14 às 19h

Estilo: MPB

Bloco da Preta

Onde: avenida Pedro Álvares Cabral – Vila Mariana

Quando: 14 às 18h30

Estilo: pop, rock e eletrônica

Bloco Kondzilla

Onde: avenida Marquês de São Vicente – Barra Funda

Quando: 12 às 17h

Estilo: funk

Bloco da Anitta

Onde: avenida Pedro Álvares Cabral – Vila Mariana

Quando: 9 às 14h

Estilo: pop e funk

Pipoca da Rainha (com Daniela Mercury)

Onde: rua da Consolação até a avenida São Luís

Quando: 14 às 21h

Estilo: axé e pagode

Carnageek

Onde: Largo do Arouche, avenida Vieira de Carvalho, praça da República, avenida Ipiranga até o Copan – Centro

Quando: 13 às 18h

Estilo: diversos