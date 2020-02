Mostra na Cinemateca Brasileira destaca 'road movies'

A Cinemateca Brasileira realiza, até o dia 8 de março, a mostra gratuita 14x na Estrada, dedicada aos road movies, filmes que retratam histórias de viagens pelas estradas do mundo com dramas, obstáculos e aventuras pelo caminho.

Foram selecionados 14 títulos, de clássicos como “Assassinos por Natureza’, de Oliver Stone (sábado, às 17h), e “Thelma & Louise” (domingo, 17h30, e quinta, 21h), até longas-metragens brasileiros, como “Viajo Porque Preciso, Volto Porque te Amo” (também no domingo, 19h), de Karim Aïnouz e Marcelo Gomes, e “Terra Estrangeira”, de Daniela Thomas e Walter Salles, que será exibido em 35mm no sábado, às 21h.

O inesgotável gênero, invenção americana, supera suas origens e se populariza em cinematografias de diferentes países. Compondo um panorama global, a mostra exibirá, além dos brasileiros já citados, produções do México (“E Sua Mãe Também”, de Afonso Cuarón), da França (“O Salário do Medo”, de Clouzot), da Suécia (“Morangos Silvestres”, de Ingmar Bergman, em cópia 35mm do acervo); e do Japão (“Verão Feliz”, de Takeshi Kitano). Os ingressos devem ser retirados com uma hora de antecedência para cada sessão. A Cinemateca Brasileira fica no largo Senador Raul Cardoso, 207, na Vila Clementino, capital. E a programação completa está no site.