Metro Indica: Alternativas culturais ao pós-Carnaval neste fim de semana em São Paulo

Quer 'pular o Carnaval' neste fim de semana? Sim, São Paulo ainda tem programação para a folia sábado e domingo e, para quem prefere descansar da agitação dos blocos, também tem opções culturais.

Veja abaixo, no Metro Indica:

Música

Baile da Margareth Menezes. Repertório é composto por sucessos dos seus mais de 30 anos de carreira – uma mistura de elementos africanos, brasileiros, indígenas e pop, num movimento que denomina afropop brasileiro. Na Casa Natura Musical (r. Artur de Azevedo, 2.134 – Pinheiros; tel.: 3871-7700). Nesta sexta (28), 22h. R$ 50 a 180.

The Baggios. Grupo explora a fusão do blues e do rock dos anos 1960 e 1970 com sonoridades brasileiras e africanas, além de toques de psicodelia e levadas orientais. No Sesc Pinheiros (r. Pais Leme, 195 – Pinheiros; tel.: 3095-9400). Sábado (29), 21h. R$ 12 a 40.

Artes visuais

Imersão no Nada – Do Nada Tudo se Cria, se Transforma e se Destrói. A oficina é um convite para confecção e produção de e do “Nada”. No Sesc Avenida Paulista (av. Paulista, 119 – Bela Vista; tel.: 3170-0800).Sábado (29), 14h. Grátis.

Dança

Observatório da Cidade. Espetáculo parte da relação que oito b-boys estabelecem com a cidade de Fortaleza, levando em questão a exclusão social. No Teatro de Contêiner Mungunzá (r. dos Gusmões, 43 – Sta. Ifigênia; tel.: 97632-7852). Sexta (28) a dom., 20h. R$ 5 a 30.

Sobre o Sacrifício Ritual. Performance ritual construída a partir de imersão da performer Ana Beatriz Almeida questiona a identidade nacional a partir do símbolo da passista de Carnaval. No CCSP (r. Vergueiro, 1.000 – Paraíso; tel.: 3397-4002). Sábado (29) 21h. Grátis.

Teatro

Uma Lei Chamada Mulher. Inspirada na vida de Maria da Penha e seu livro “Sobrevivi”, a peça consiste em uma narrativa que atravessa, do início ao fim, a relação de uma mulher com seu agressor. Na Sesc Ipiranga (r. Bom Pastor, 822 – Ipiranga; tel.: 3340-2000). Sex. e sáb., 21h; dom., 18h. R$ 12 a 40. Até 22/3.

Deve Ser do C… Passar o Carnaval em Bonifácio. A prostituta Bel tem um caso com um francês que quer levá-la para a Europa. Elcio, seu irmão, vê nisso uma oportunidade para mudar de vida. No Teatro Cemitério de Automóveis (r. Frei Caneca, 384 – Consolação; tel.: 2371-5743). Sex., 21h. R$ 20 a 40. Estreia sexta. Até 27/3.

Stabat Mater. Escrita, dirigida e interpretada por Janaina Leite, o documentário cênico aborda a relação do feminino com o erotismo e a maternidade. No Centro Cultural da Diversidade (R. Lopes Neto, 206 – Itaim Bibi; tel.: 3079-3438). Sex. e sáb., 21h, dom., 19h. R$ 15 a 30.