Grupo Now United virá ao Brasil em março

O grupo multinacional de música pop Now United confirmou nova vinda ao Brasil. Em suas redes sociais, os artistas contaram que estarão em terras tupiniquins de 1 a 11 de março, com agenda ainda não definida.

Esta não é a única novidade para os fãs: em breve, uma nova integrante será adicionada ao grupo. Sua nacionalidade é australiana, e a expectativa é de que seja introduzida oficialmente durante a passagem do Now United pelo Brasil.

Ainda na semana que vem, um novo videoclipe do grupo deverá ser lançado.

No último ano, o Now United se apresentou na cerimônia do Meus Prêmios Nick, da onde saiu com suas próprias estatuetas.