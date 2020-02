Globo oficializa saída de Regina Duarte da emissora

A Globo comunicou nesta sexta-feira, 28, que encerrou a relação contratual que mantinha com a atriz Regina Duarte por mais de 50 anos. De acordo com um comunicado enviado pela emissora, o rompimento se deu em comum acordo e ocorreu devido à decisão da atriz de assumir a Secretaria Especial da Cultura do governo de Jair Bolsonaro.

"Deixar a TV Globo é como deixar a casa paterna. Aqui recebi carinho, ensinamentos e tive a oportunidade de interpretar personagens extraordinárias, reveladoras do DNA da mulher brasileira. Por mais de cinquenta anos sinto que pude viver, com a grande maioria do povo brasileiro, um caso de amor que, agora sei, é para sempre. E não existem palavras para expressar o tamanho da minha gratidão. Que Deus me ilumine para que eu possa agora, na Secretaria Especial de Cultura do Governo Bolsonaro, honrar meus aprendizados em benefício das Artes e das Expressões Culturais da população do meu país", declarou Regina Duarte em comunicado.

A estreia de Regina Duarte na Globo ocorreu em 1969, na novela Véu de Noiva. Desde então, foram 31 novelas, oito casos especiais e centenas de episódios em séries e minisséries na Globo.