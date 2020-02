Exposição de Da Vinci em SP é prorrogada até 31 de maio

A exposição "Leonardo Da Vinci – 500 Anos de um Gênio", realizada no MIS Experience, em São Paulo, foi prorrogada até o dia 31 de maio.

Lançada em novembro passado, a mostra, que conta a vida e o legado do gênio italiano, já recebeu mais de 400 mil pessoas.

A mostra possui diversas áreas temáticas, onde os visitantes podem ver algumas réplicas das máquinas que Da Vinci desenhou.

Além disso, a exposição tem animações gráficas e conteúdos multimídias, que deixa a visita mais divertida e esclarecedora para o público.

A exposição também conta com um espaço dedicado somente para o quadro da Mona Lisa, onde as pessoas podem ver uma detalhada análise da pintura feita no Museu do Louvre, na França, pelo fotógrafo e pesquisador Pascal Cotte.

Serviço

Terças a domingos, com sessões disponíveis das 9h às 19h. A duração da visita é de 1h30min, e o fechamento do museu acontece às 20h30.

Terças: Entrada gratuita (sujeita à lotação), com retirada presencial do ingresso exclusivamente no local, no dia da visita

Quarta à sexta: R$35 (inteira) e R$17,50 (meia-entrada*)

Sábados, domingos e feriados: R$45 (inteira) e R$22,50 (meia-entrada*)

Os ingressos de meia-entrada estão sujeitos à disponibilidade por sessão. Entrada gratuita para crianças até 5 anos de idade.

O MIS Experience está localizado na Rua Vladimir Herzog, 75 – Água Branca (ANSA)