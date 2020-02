'Candyman': novo terror de Jordan Peele ganha trailer; assista

A mais nova produção de Jordan Peele para os cinemas ganhou primeiro trailer nesta quinta-feira (27). 'Candyman', versão do longa homônimo de 1992, é dirigido por Nia DaCosta e roteirizado por Peele.

Em seu lançamento original, "O Mistério de Candyman" acompanha uma jovem estudante branca de nome Helen Lyle, que decide pesquisar sobre o macabro folclore local. A lenda do espírito Candyman, um ex-escravo com um gancho no lugar de uma das mãos, a fascina, e ela passa a investigar melhor sua história.

A produção de Peele e DaCosta reimagina o enredo nos Estados Unidos atual, e, como não poderia deixar de ser, utiliza o gênero terror para abordar questões sociais como gentrificação, desigualdade econômica e racismo.

"Candyman" promete, entretanto, ser mais explícito e sangrento do que outras obras assinadas por Jordan Peele, fazendo jus ao estilo pessoal da diretora Nia DaCosta.

O filme é estrelado por Yahya Abdul-Mateen II, figurinha já conhecida pelos longas "Watchmen" e "Aquaman", e Teyonah Parris, da série "Cara Gente Branca".

Confira o trailer: