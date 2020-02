Taylor Swift se transforma em 'boy lixo' no vídeo de The Man; assista

Taylor Swift acaba de lançar seu mais novo videoclipe, do single "The Man", parte do álbum "Lover" e surpreendeu a muitos dos fãs durante a estreia, via live streaming. O personagem principal, um homem que pode ser considerado, no mínimo, folgado, foi interpretado pela própria Taylor, que também dirigiu o vídeo.

No vídeo, ela aparece interpretando comportamentos clichês, mas, que infelizmente podem ocorrer no universo masculino: xixi em espaços públicos, manspreading (quando os homens abrem as pernas excessivamente ocupando mais espaço do que o necessário nos assentos do transporte público), objetificação sexual, brigas à toa, arrogância com subordinados e ausência na vida dos filhos (que se mostra diferente no Instagram). Ou seja: um autêntico boy lixo.

Ao fim do clipe, Taylor contracena consigo mesma e, ironicamente, pede ao personagem que seja "mais sexy".

Aqui, Taylor contracena consigo mesma / Reprodução

A voz da versão chernoboy de Taylor foi dublada por Dwayne Johnson.

Veja tudo abaixo: