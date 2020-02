High Voltage: Livro narra vida de Angus Young, do AC/DC

A editora Best Seller acaba de lançar uma caprichada versão em português da biografia do idealizador da banda de hard rock australiana AC/DC, o lendário guitarrista Angus Young.

Leia mais:

Em “High Voltage” (R$ 49,90), o competente biógrafo musical Jeff Apter esmiúça, ao correr de 280 páginas, a trajetória do artista e revela bastidores de gravações e shows, entre os quais a participação dos caras no primeiro Rock in Rio, em 1985.

Vestido de uniforme colegial, com o cigarrinho equilibrado nos lábios, uma aparência feroz e dono de uma inquietude espevitada nos palcos, Young é das figuras mais indistintas do rock.

Caçula da família, hoje com 64 anos, ele fundou o AC/DC junto com o seu irmão, Malcolm, também guitarrista, em 1973. Primeira biografia focada especialmente em Young, o livro aborda com detalhes fatos como a influência de Richard Wayne e Chuck Berry em seu jeito de tocar, a morte do irmão e companheiro, em 2017, e as mudanças na estrutura da banda, como a substituição recente de Brian Johnson por Axl Rose, vocalista do Guns N’ Roses.