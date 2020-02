Bianca Andrade conta que ainda não conversou com Diogo Melim e fala do namoro no passado

Uma das personagens mais controversas do "Big Brother Brasil 20", a influenciadora digital carioca Bianca Andrade esteve na manhã desta quarta-feira (26) no programa "Mais Você", onde tomou café com os jornalistas Patricia Poeta e Fabricio Battaglini, que cobrem as férias da apresentadora titular, Ana Maria Braga.

A dona do canal Boca Rosa foi eliminada na noite de terça-feira (25), em paredão triplo em que enfrentou Felipe Prior e sua melhor amiga na casa, a cantora Flayslane.

A edição do programa exibiu cenas em que Bia aparece discutindo com Rafa Kalimann, sua grande adversária na casa e flertando com o colega de confinamento Guilherme Napolitano, entre outros pontos que fizeram dela protagonista do reality show de convivência.

Desenvolta a respeito do que considerou "erros" no jogo, a youtuber confessou que ainda não sabe como lidar sobre o que será de sua relação com o cantor Diogo Melim, com quem namorava há alguns meses. Diogo apagou todas as fotos em que aparecia com Bia de seu perfil no Instagram depois de ela ter afirmado a Guilherme que ia beijá-lo.

Ela se referiu ao namoro no passado quando falou do colega.. "Até porque eu também tinha namorado", disse. Questionada por Battaglini, ela disse: "Depois disso aí…".

Patrícia perguntou se eles já tinham conversado e Bianca disse que ainda não. "Eu imagino, inclusive deve ter sido muito ruim para ele… Enfim, ele me conhece, a gente vai conversar e espero que fique tudo bem", disse, sobre o sumiço das fotos.

bianca falando sobre o diogo melim ter apagado as fotos com ela e o fim do namoro #bocarosa #BBB20 pic.twitter.com/nJnDcy9c7C — tom (@iamtonzera) February 26, 2020

O vocalista da banda Melim também foi ausência na plateia. Desde o episódio em que a namorada apareceu flertando, ele não fala sobre o assunto publicamente. No primeiro paredão de Bianca, logo na semana de estreia do reality show, ele acompanhou a família da amada.