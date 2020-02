Veveta cupido: Tiago Abravanel conta que conheceu marido no trio da baiana

Tiago Abravanel deu um show no Carnaval de Salvador ao participar do trio de Ivete Sangalo no circuito Barra-Ondina neste domingo, 23.

Ao passar pelo Band Folia, o ator e cantor contou que conheceu o marido, o produtor Fernando Poli, justamente durante um trio da baiana.

"Vocês não tem ideia do quanto eu amo esse lugar, essa mulher e essa equipe", disse Tiago. "E vou contar um babado agora: conheci o meu marido em cima desse trio. Ele estava no camarote, eu passei meu telefone de cima do trio e estamos juntos há cinco anos", acrescentou sob gritos e aplausos do público.

Sempre espontânea, Ivete completou dizendo que jogou "esse mesmo golpe" para o marido dela, o nutricionista Daniel Cady. "Ele estava na corda, eu já o conhecia, convidei para subir. 'Suba aí', eu disse, 'tome um refresco, coma alguma coisa'; aí casamos", detalhou a cantora.

Veja abaixo: