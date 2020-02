Carnaval politizado: Foliões se travestem de retroescavadeira e pacientes da Cedae

Os foliões de Carnaval estão cada vez mais engajados. Além de fantasias que fazem referência aos políticos mais e menos queridos pelos brasileiros, muita gente aproveita a ocasião para fazer protestos bem-humorados nos blocos de rua.

No bloco A Espetacular Charanga do França, em São Paulo alguns foliões improvisaram uma fantasia de retroescavadeira, em clara referência ao episódio em que o senador Cid Gomes (PDT-CE) tentou entrar em um quartel da Polícia Militar em greve, em Sobral, no Ceará, e acabou sendo baleado.

Outra referência política pode ser encontrada em vários blocos do Rio de Janeiro. Trata-se da crise de abastecimento de água da Cedae (Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro). Foliões foram vistos como pacientes internados após o consumo da água.

Também houve referências nos looks ao carvão aditivado, item que está sendo utilizado para tirar o gosto e o cheiro de terra da água, causados pela explosão de algas nos rios da região que, por sua vez, foi provocada pelo despejo de esgoto.