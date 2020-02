Anitta interrompe bloco para brigar com foliões: ‘Aqui é lugar de família, de gente ser feliz’

Com um dos maiores blocos no primeiro dia de Carnaval em Salvador, Anitta teve que parar a apresentação durante alguns minutos para chamar atenção de foliões que estavam cometendo crimes no circuito Barra-Ondina.

“Eu tô cantando aqui, mas estou vendo tudo. Se eu ver roubar telefone, se passar a mão sem a mulher querer, eu chamo a polícia mesmo. Aqui é lugar de família, de gente feliz, de se divertir. Meu trio não é bagunça”, disparou a cantora para a multidão.

O trio elétrico puxado pela artista contou com muitos famosos: Fernanda Paes Leme, Giovanna Lancellotti, Hugo Gloss, Bruno Fagundes e o colunista do Aqui na Band Nana Rude, que mostrou tudo em seu Instagram.

Anitta apostou em uma fantasia de abelha rainha para puxar a pipoca na noite desta sexta-feira, 21.

Veja o esporro que a cantora deu em alguns foliões: