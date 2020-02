Silvia Abravanel vai viajar para Orlando para falar com o pai sobre demissão

Após pedir demissão do Bom dia & Cia, a apresentadora deve viajar para Orlando para discutir com o pai, Silvio Santos, sua intenção de deixar o programa.

Silvia pediu demissão depois que um vídeo dela falando com sua equipe de produção viralizou nas redes sociais. No vídeo, a apresentadora questiona a equipe se eles sabiam que ela não gravaria o programa no dia 7. Eles respondem que sabiam, e ela diz: "Vocês ficaram que nem idiotas andando pelo corredor? Só para saber. Um beijo para vocês".

Na internet, o público questionou o constrangimento que a apresentadora teria submetido os funcionários. Esta não foi a primeira vez que Silvia trouxe a público os problemas internos de seu programa. Em julho de 2018, a filha de Silvio Santos reclamou da temperatura do estúdio para um funcionário.

Segundo a colunista Cristina Padiglione, da Folha, o SBT não aceitou o pedido de demissão de Silvia e sugeriu que ela tirasse uma semana de folga.