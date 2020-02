Internet pede e Yudi Tamashiro revela se substituiria Silvia Abravanel no SBT

Seriam eles a Mara Maravilha, Maisa Silva, Yudi Tamashiro e Priscilla Alcântara – todos ex-apresentadores de programas infantis. "Nesta fase que eu estou, eu não me vejo apresentando o Bom Dia & Cia naquele formato. Mas, se fosse um outro programa, voltando aos jovens, ou um outro formato, faria mais sentido", disse Yudi Tamashiro em entrevista exclusiva.

"Fiquei feliz e agradeço [ao público], mas estou numa fase diferente da minha vida", completou. O artista também comentou a polêmica que Silvia Abravanel se envolveu nesta semana, após chamar a atenção de três funcionários durante o programa ao vivo.

"Eu vi o vídeo e acho que a Silvia não entendeu que estava no ar. Foi um lance de piada internada ou uma treta interna. Fiquei 10 anos no ar e a gente cria uma intimidade com a nossa equipe, com as pessoas que estão trabalhando", explicou.

Viagem para Orlando

Outra informação revelada por Rafael Pessina é que Silvia Abravanel já viajou para os Estados Unidos para conversar com Silvio Santos, seu pai e dono da emissora. Uma fonte teria avistado a apresentadora na sala de espera da área de embarque do Terminal 3 do Aeroporto Internacional de Guarulhos.

A apresentadora teria pedido demissão nessa quinta-feira, 20, para Fernando Pelégio, diretor artístico do SBT, mas ele recusou e pediu para ela conversar com o pai. O programa desta sexta-feira não teve apresentador. De acordo com a assessoria, o SBT vai aguardar a conversa de Silvia com Silvio Santos para emitir um comunicado oficial.

