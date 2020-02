Friends está de volta! Especial com elenco original é confirmado

Uma surpresa muito bem-vinda visitou os fãs da série Friends nesta sexta-feira (21): a plataforma de streaming HBO Max confirmou um especial que reunirá os seis membros do elenco do seriado.

Os atores principais, Jennifer Anniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow, Matthew Perry e David Schwimmer estão todos a bordo do tão esperado retorno. Em suas redes sociais oficiais, quatro deles publicaram a mesma imagem promocional do programa, junto à mensagem: "está acontecendo!"

No início de fevereiro, apuração do tabloide Deadline afirmou que o sexteto havia chegado a um acordo que garantiria um especial com uma hora de duração em comemoração ao aniversário de 25 anos do seriado da Warner.

Mais informações a seguir…