Cláudia Leitte se fantasia de guarda civil no Carnaval de Salvador

São mulheres que enfrentam todos os dias a violência e muitas vezes arriscam a própria vida para garantir a segurança de outras mulheres e da população em geral. Coragem, força, garra e determinação são algumas das características delas. Nós, mulheres, podemos estar onde quisermos, inclusive na polícia. O machismo em tentar menosprezar a qualificação feminina é vencido a cada dia, com cada nova conquista. We Can Do IT! – Nós podemos, sim! #WeCanDoIt Enquanto estamos nos divertindo com o Carnaval, elas estão a postos para proteger a todos, seja em qual situação for. Faça chuva, faça sol. Por isso, hoje estou aqui, me sentindo honrada em poder homenagear aqui do trio todas essas mulheres de todas as corporações do Brasil. São mulheres na Guarda Civil Municipal, Bombeiras, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Rodoviária, Polícia Ferroviária, Polícia do Exército e Polícia Legislativa. (Transcrevi meu discurso de ontem pra vocês.) Meu carinho especial à GCM! Valeu, @acmnetooficial pela #PipocaDaClaudinha💪🏼👮🏼 Hoje eu já estou nos preparativos para a homenagear uma mulher que me inspirou e que sempre defendeu a liberdade e o amor em suas canções, performances e discursos. Cheguem às 15h da concentração porque hoje eu vou fazer um número especial e quero vocês comigo! 🙌🏻