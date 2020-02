Carnaval em São Paulo: samba-enredos das principais escolas são traduzidos para língua de sinais

Sinônimo de Carnaval é samba, e a gente sabe que não basta ter samba no pé: tem que usar a voz, o coração e, por que não, as mãos?

Para quem utiliza não o som, mas o gesto, para se expressar, a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPED) da Prefeitura de São Paulo produziu em parceria com a TV Câmara vídeos com traduções dos 14 samba-enredos das escolas do Grupo Especial. As canções que embalarão os desfiles deste ano ganharam sua versão em língua de sinais.

É o quinto ano em que a iniciativa é implementada, como parte do projeto "Samba com as Mãos".

Making of

O Carnaval será em fevereiro, mas os preparativos do projeto começam bem antes. Na semana do dia 20 a 25 de Janeiro, a SMPED reuniu um grupo de intérpretes de Libras e alguns surdos que fizeram a interpretação. Foram alguns dias de dedicação e empenho em pesquisas que demandam um esforço maior em sua tradução, já que os sambas-enredos, na maioria das vezes, usam palavras de origem africana e ditos populares, e isso exige do tradutor um trabalho em conjunto com o autor da letra para que nada se perca.

Após a primeira etapa concluída, foi feita a gravação da tradução dos enredos em estúdio, em parceria com a TV Câmara. Os surdos acompanham todo o projeto até sua conclusão.

Na terceira etapa acontece o lançamento dos vídeos em Libras nas quadras de cada escola. Antes da maior festa da cidade de São Paulo acontecer, os links com os vídeos das traduções dos sambas-enredos ficam disponíveis no site e no Canal da Secretaria no YouTube. Nos dias de Carnaval, durante os desfiles, os vídeos são disponibilizados em telões no Espaço da Cidade, no Anhembi.

Confira os samba-enredos das 14 escolas do Grupo Especial paulistano

Gaviões da Fiel

Águia de Ouro

Barroca da Zona Sul

Unidos de Vila Maria

Acadêmicos do Tatuapé

Colorado do Brás

Dragões da Real

Império de Casa Verde

Mancha Verde

Mocidade Alegre

Pérola Negra

X9 Paulistana

Rosas de Ouro

Tom Maior