8 motivos para 'pular o Carnaval' e ficar em casa

O Carnaval vai tomar conta das ruas nos próximos dias. Na certeza disso, e de que alugar alguma coisa em streaming está saindo o mesmo preço da breja na folia, para quem prefere ficar em casa aqui vão algumas dicas. Confia e dá o play!

1 – Onisciente

A série nacional se passa em um futuro próximo, em uma cidade onde todos os moradores são seguidos por um pequeno drone, quase imperceptível, 24 horas por dia. A máquina alimenta um supercomputador com dados. A criminalidade é quase nula. O sistema parece perfeito, até que a jovem Nina descobre um assassinato inexplicado. Na Netflix.

2 – Spectros

Mais uma boa produção brasileira. Na Liberdade, bairro de São Paulo, jovens são arrastados para uma realidade alternativa, conectada a outros tempos. Sem entender direito, o grupo enfrenta situações bizarras. Algo está trazendo os mortos de volta, e eles querem vingança pelos erros do passado. Alguém precisa detê-los. Na Netflix.

3 – Estrada Sem Lei

De John Lee Hancock (“Um Sonho Possível”), conta a verdadeira história dos lendários investigadores que capturaram Bonnie e Clyde. Quando toda a força do FBI se mostra insuficiente para pegar os criminosos mais notórios do país, dois ex-policiais (Kevin Costner e Woody Harrelson) contam com o instinto para cumprir a missão. Na Netflix.

4 – Euphoria

Destaque entre os lançamentos de 2019, a série tem oito episódios e acompanha um grupo de alunos do ensino médio e suas questões cotidianas envolvendo drogas, sexo, identidade, traumas, redes sociais, amor e amizade. A produção foi baseada na série israelense da Hot, com o mesmo nome, criada por Ron Leshem e Daphana Levin. Na HBO Go.

5 – Picard

Primeira temporada deste subproduto de “Jornada nas Estrelas”, a nova série traz o confiante capitão em estado de fragilidade. Aposentado da Frota Estelar e cuidando da vinícola da família na França, Picard se afastou o quanto possível do destino da galáxia, sentindo-se culpado por uma tragédia contra a qual não pôde fazer nada. Na Amazon Prime.

6 – Hunters

Estreia hoje a série Hunters, estrelada por Al Pacino e Logan Lerman. A trama, do produtor Jordan Peele (“Corra!”), conta história passada no ano de 1977 sobre um grupo de caçadores de nazistas em Nova York, em busca de altos oficiais do regime que estão no país conspirando para formar um Quarto Reich. Estão no elenco Greg Austin, Jeannie Berlin e Ebony Obsidian. Na Amazon Prime.

7 – Abigail e a Cidade Proibida

Nesta fantasia russa, Abigail vive numa cidade isolada devido a uma doença misteriosa. Seu pai, um dos doentes, foi levado quando ela tinha seis anos. Na busca pelo pai, descobre que sua cidade é cheia de magia. No Now, Looke, Google Play, iTunes, Vivo Play, Microsoft Store e Sky Play.

8 – Queridinho da Vovó

Alex, 35 anos, é o mais velho testador de jogos de videogame. De dia ele trabalha, à noite, desenvolve um jogo que promete revolucionar o mercado. Quando Josh, seu colega de apartamento, gasta todo o dinheiro do aluguel com farra, ambos são despejados. Alex não tem outra alternativa a não ser morar com sua avó Lilly e as amigas dela. Esse é para rir de doer a barriga! No Looke.