Tame Impala reflete sobre o passar do tempo em álbum

A banda australiana de rock alternativo Tame Impala lançou seu quarto álbum de estúdio, “The Slow Rush”. As músicas foram gravadas entre Los Angeles e Fremantle (Austrália). São 12 faixas captadas, produzidas e mixadas por Kevin Parker. O álbum está disponível em streaming e quatro formatos de vinil em disco duplo: preto padrão, verde floresta, vermelho/azul e splatter.

“Muitas músicas carregam essa ideia de tempo passando, de ver sua vida brilhar diante de seus olhos, sendo capaz de ver claramente sua vida a partir de agora. Estou sendo varrido por essa noção de tempo passando. Há algo realmente intoxicante nisso”, disse Parker ao The New York Times. A capa foi criada junto com o fotógrafo Neil Krug e retrata a humanidade sendo engolida pelo ambiente ao redor.