Kim Kardashian publica foto sexy durante viagem com seu marido

No fim de semana do Dia de São Valentim, o equivalente ao Dia dos Namorados para os estadunidenses, Kim Kardashian, 39, e o seu marido, Kanye West, 42, viajaram para Cabo. Mas foi nesta quarta (19) que a socialite decidiu compartilhar nas redes sociais as fotos tiradas durante a viagem.

Nas imagens publicadas no Instagram, Kim posa de biquíni em uma praia. “Escapada surpresa de São Valentim”, escreveu na legenda. Em seguida, deu o crédito dos cliques ao seu esposo.

Depois da viagem, a Kim e Kanye voou para Chicago para assistir a um jogo de basquete e foram flagrados em clima de romance na arquibancada.

Em maio, o casal vai comemorar seis anos de casamento.