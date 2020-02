Feliz aniversário, Riri! Veja o top 10 hits de Rihanna favoritos pelos brasileiros

Rihanna, que completa 32 anos nesta quinta-feira (20) pode muito bem estar devendo um álbum (ou um single, que seja) aos fãs, depois que resolveu se concentrar muito mais em sua carreira de empresária de moda e beleza.

Desde 2004, quando a cantora despontou no cenário musical, seus hits fizeram a cabeça dos brasileiros, que, desde então, têm uma lista de preferidos bem particular. Levantamento do Google mostra as músicas mais procuradas aqui no país e ficaram de foram alguns feats com Drake (ops, ex não tem vez).

Veja o top 10 hits de Rihanna mais buscados no Brasil:

1 – We Found Love

2 – Te Amo

3 – Umbrella (com JAY-Z)

4 – Love the Way you Lie (com Eminem)

5 – Man Down

6 – California King Bed

7 – Where Have you Been

8 – Only Girl (In the World)

9 – Rehab (com Justin Timberlake)

10 – You Da One

Faltou algum na sua lista?